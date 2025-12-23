2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Salgótarjánban bukkant fel Szoboszlai Dominik - vagy mégsem?

Meglepő videó kering az interneten a magyar válogatott csapatkapitányáról

MH
 2025. december 23. kedd. 6:19
Megosztás

Elképesztő helyen bukkant fel a magyar sztár. Szoboszlai Dominik Liverpool helyett Salgótarjánban bukkant fel, így akár mondhatnánk azt is, hogy Győzike vendége volt. Vagy mégsem a liverpooli sztár járt a nógrádi településen?

Salgótarjánban bukkant fel Szoboszlai Dominik - vagy mégsem?
Szoboszlai Dominik
Fotó: AFP/Kirill Kudryavtsev

A vicces sportesetekkel foglalkozó TrollFoci hétfő délelőtt közölt egy rövid videót, amelyen Szoboszlai Dominik Liverpool helyett Salgótarjánban, a hétvégi teremkupán látható. Nekünk is szemüveget kellett vennünk ahhoz, hogy valóban Székesfehérvár büszkesége látható-e a képsorokon.

Szoboszlai Dominik Liverpool helyett Salgótarjánban

Győzike szülővárosában mondhatnánk azt is, hogy a két sztár találkozott egymással, azonban ez vélhetően nem lenne igaz. Egyrészt valószínűleg a hétvégén Győzike sem volt Salgótarjánban, Szoboszlai Dominik pedig szinte biztos. Főleg akkor, ha felvesszük a szemüvegünket és jobban megnézzük a videót, hiszen láthatjuk, a képsorokon látható személy nem a Liverpool sztárja. Főleg azért, mert a Szoboszlai Dominik tetoválásai egyáltalán nem láthatók az illetőn, másrészt a kondicionális állapottal kapcsolatos kérdések is felmerülhetnek.

Buzsik Borka mindeközben külön utakon járt a hétvégén férjétől, hiszen míg Szoboszlai Dominik a Tottenham-Liverpool angol bajnoki mérkőzésen küzdött, addig a feleség az otthon meghitt nyugalmából posztolt - számolt be róla a Feol.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink