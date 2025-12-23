Párbeszéd indult az MLSZ és a szurkolók között

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hétfőn jelezte, hogy megindult a párbeszéd a szövetség és a szurkolók között a korábban "elmérgesedett viszony" miatt.

"A mai napon valóban elindult a párbeszéd a szövetség képviselői – Lőw Zsolt alelnök és Vági Márton főtitkár –, valamint a szurkolói csoportok között, egy kifejezetten konstruktív, pozitív találkozóra került sor. Miután mindkét fél szándéka az, hogy jobban értsék egymást és nyitottak az együttműködésre, a jövő év elején folytatódnak majd a megbeszélések" – közölte az MLSZ az M4 Sport megkeresésére.

"Valami elromlott az MLSZ és a szurkolók között, ez téma volt az elnökségi ülésen is, ezt helyre szeretnénk hozni" - fogalmazott egy hónapja és megjegyezte: felhatalmazta a főtitkárt és az alelnököt, hogy vegyék fel a szurkolókkal a kapcsolatot, mérjék fel az igényeket, nézzék meg, mit lehet teljesíteni a drukkerek követeléseiből.