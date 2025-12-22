Először győzött a sereghajtó

A Fiorentina a 16. fordulóban aratta idénybeli első győzelmét az olasz labdarúgó-élvonalban. A firenzei alakulat már a 8. percben emberelőnybe került, ezt kihasználva már a szünetre háromgólos előnyt dolgozott ki. Ezt a második játékrészben még tovább tudta növelni azzal együtt is, hogy az udinei gárda létszámhátrányban is betalált.