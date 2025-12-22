A több győzelem és a top 40 a cél 2026-ra

Jövőre több győztes mérkőzést és a legjobb 40-be kerülést tűzte ki célul maga elé Marozsán Fábián, aki a tenisz-világranglista 51. helyén zárta az idei évet.

A jelenleg legmagasabban jegyzett magyar játékos hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, összességében pozitív szezonon van túl, mert először vívott elődöntőt ATP-tornán, bővült a csapata, és kevesebb sérülés vagy betegség hátráltatta.

"Örülök, hogy végig tudom játszani a versenyeket, részben mert immár minden tornán erőnléti edző is segít Varga Antal személyében, a túrákra Hajdusik Roman vezetőedző vagy Balázs György kísér el, és úgy érzem, komplettebb játékos lettem. Javult a tenyeresem, a szervám és a röptém, odafigyelek az egészségemre és az étkezésre, emellett a mentális felkészülés is fontos, mivel a top 100-ban már mindenki tud teniszezni, és olyakor csak egy-két pont dönt el egy meccset" - sorolta a 26 éves sportoló, aki az 57. helyen kezdte az évet, majd áprilisban a 81. pozícióba csúszott, de csak három hetet töltött az alsóbb régiókban, és októberben már a 48. is volt.

A Vasas játékosa újdonságként említette, hogy nemrég kéthetes alapozó táborban volt Rafael Nadal mallorcai akadémiáján, ahol a remek körülmények és a kellemes időjárás is segítette a 2026-os idény előkészületeit. Ezután rátért a közeljövő terveire:

"Akárcsak idén, jövőre is Hongkongban kezdem a szezont, ahol főtáblás leszek, majd az ottani szereplés függvényében lehet, hogy még Aucklandbe is elutazom az Australian Open előtt. A melbourne-i a kedvenc Grand Slam-tornám, mindig szívesen megyek oda. Alapvetően több mérkőzést szeretnék nyerni jövőre, emellett az év végén közelebb kerülnék a karriercsúcsomat jelentő 36. helyhez a világranglistán" - fejtette ki Marozsán Fábián, aki 26/26-os győzelmi mérleggel fejezte be 2025-öt, melynek során az ATP honlapja szerint csaknem 1,4 millió dollárt keresett. A magyar tenisztörténelemben - Taróczy Balázs és Fucsovics Márton után - ő a harmadik férfi játékos, aki egy idényben legalább 25 egyéni mérkőzést nyert.