A Napoli harmadszor hódította el az Olasz Szuperkupát

A címvédő Bolognát győzték le a déliek 2-0-ra

MH
 2025. december 23. kedd. 6:53
A bajnok Napoli nyerte az olasz labdarúgó Szuperkupát, miután a hétfői, rijádi döntőben 2-0-ra legyőzte az Olasz Kupában címvédő Bolognát. A dél-olaszoknál a brazil David Neres duplázott.

A Napoli harmadszor hódította el az Olasz Szuperkupát
Az SSC Napoli ünnepli az Olasz Szuperkupa megnyerését
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A Napoli 1990 és 2014 után harmadszor hódította el a trófeát, a Bologna története első szuperkupa-döntőjét játszotta. Az elődöntőben a nápolyiak az AC Milant, a bolognaiak az Internazionalét búcsúztatták a múlt héten.

OLASZ SZUPERKUPA, DÖNTŐ
NAPOLI–BOLOGNA 2–0 (1–0)
Rijád, Szaúd király Egyetemi Stadion. Vezette: Colombo
NAPOLI: V. Milinkovics-Szavics – Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus (Buongiorno, 84.) – Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (Gutiérrez, 69.) – David Neres (Mazzocchi, 78.), Elmasz (Lang, 69.) – R. Höjlund
BOLOGNA: Ravaglia – Holm, Heggem, Lucumí, Miranda – Ferguson (Dallinga, 69.), Pobega – Orsolini (Domínguez, 80.), Odgaard (Moro, a szünetben), Cambiaghi (Rowe, 69.) – Castro (Immobile, 79.)
Gólszerző: David Neres (39., 57.)

