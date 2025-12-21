Veretlenül várja 2026-ot a Bayern München

A címvédő és éllovas Bayern München veretlenül várja a német élvonalbeli labdarúgóidény 2026-os folytatását, miután a 15. forduló vasárnapi játéknapján 4-0-ra kerekedett vendéglátója, a Heidenheim fölé.

Luis Diaz és Harry Kane okkal ünnepelhetett a meccs végén, hiszen mindketten betaláltak az ellenfél kapujába

Az esztendő utolsó Bundesliga-találkozóján a bajorok már az első játékrészben kétgólos előnyre tettek szert, találataik számát pedig megduplázták a hajrában, így kilencpontos előnnyel vonulhatnak a karácsonyi szünetre.

Bundesliga, 15. forduló: FSV Mainz 05–St. Pauli 0-0, 1. FC Heidenheim–Bayern München 0-4 (0-2), szombaton játszották: RB Leipzig–Bayer Leverkusen 1-3 (1-2), FC Augsburg–Werder Bremen 0-0, Hamburger SV–Eintracht Frankfurt 1-1 (1-1), 1. FC Köln–Union Berlin 0-1 (0-0), VfB Stuttgart–TSG 1899 Hoffenheim 0-0, VfL Wolfsburg–SC Freiburg 3-4 (1-1), pénteken játszották: Borussia Dortmund–Borussia Mönchengladbach 2-0 (1-0).

A tabella: 1. Bayern München 15 55-11 41 pont, 2. Borussia Dortmund 15 26-12 32, 3. Bayer Leverkusen 15 33-20 29, 4. RB Leipzig 15 30-19 29, 4. TSG Hoffenheim 15 29-20 27, 6. VfB Stuttgart 15 25-22 26...