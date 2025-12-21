Újra pályán a balhés ausztrál

Nick Kyrgios tíz hónap kihagyás után januárban a brisbane-i, keménypályás tenisztornán tér vissza, amelyet 2018-ban megnyert.

A szervezők vasárnapi bejelentése szerint szabadkártyával biztosítják a 30 éves játékos indulását, aki idén a sérülései miatt mindössze öt mérkőzést vívott, legutóbb a márciusi, miami versenyen szerepelt.

A pályafutása során igazi nehézfiúnak tartott Kyrgios, aki jelenleg mindössze 673. helyen áll a világranglistán, előtte egy meghívásos bemutató tornán játszik Melbourne-ben, illetve december 28-án a nemek harcában megküzd a női világelsővel, a fehérorosz Arina Szabalenkával Dubajban.

A 2022-es wimbledoni tornán döntős ausztrál teniszező csak akkor indulhat az Australian Openen, ha a számára hazai Grand Slam-torna szervezői szintén szabadkártyát adnak neki.