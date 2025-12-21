Az olaszok nyertek a Komjádiban

A magyaroknak ez volt a második felkészülési mérkőzésük a héten, szerdán Szegeden az olimpiai ezüstérmes horvátok 14-13-ra diadalmaskodtak.

A magyar kapu előtt ezúttal Vogel Soma tempózott, de az olasz lövők rendkívül magabiztosan kezdtek, az első öt lövésből bevették az FTC világklasszisának hálóját, akit gyorsan le is cserélt Varga Zsolt, és Csoma Kristóf ugrott be a helyére.

A rossz kezdés (1-5) után gyorsan visszajött a meccsbe a magyar válogatott, az első szünetben kettővel vezettek a vendégek. A második negyed elején ledolgozta hátrányát a magyar válogatott, Vigvári Vince a negyedik lövését is gólra váltotta (6-6).

A küzdelem kiegyenlítetté vált, de az olaszok továbbra is lépéselőnyben voltak (9-10). A nagyszünet után jobban kezdtek a magyarok, mégis ismét az olaszok növelték előnyüket, de hosszú idő után sikerült újra egalizálniuk a házigazdáknak. A negyed vége előtt viszont megint jött egy rövidzárlat, amelyet az olaszok pillanatok alatt megbosszultak, és megint kettővel elléptek (12-14). A záró nyolc perc sokáig Nagy Ákosról szólt, aki elöl két gólt szerezve egyenlített, hátul pedig labdaszerzéssel segítette a csapatot.

Nem sokkal később viszont olasz vezetésnél, emberelőnyben eladta a labdát, majd ki is pontozódott, de ott Vogel segítette ki az együttest egy remek megmozdulással. A magyarok Vigvári Vince révén egyenlíthettek volna, de lövése a kapufán csattant. Nyolc másodperce maradt egy támadásra a magyaroknak, akik kapus nélkül úsztak fel az utolsó figurához, Tátrai lövése azonban kivágódott a jobb kapufáról.

A kontinensviadal január 10-én rajtol Belgrádban, a magyarok a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepelnek azonos csoportban.

Eredmény: Magyarország–Olaszország 14-15 (4-6, 5-4, 3-4, 2-1), a magyar csapat gólszerzői: Vigvári Vi. 4, Tátrai, Nagy Ák. 3-3, Angyal 2, Varga Vi., Mészáros 1-1