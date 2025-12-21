A FIS elnöke aggódik a téli olimpia miatt

Johan Eliasch, a Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke aggodalmát fejezte ki a milánói-cortinai téli olimpia szabadstílusú sí és hódeszka versenyhelyszínénél zajló előkészületekkel kapcsolatban.

A Milano Cortina 2026 olimpiai és paralimpiai játékok egyik helyszíne, az Olympia delle Tofane alpesi sípálya

„Voltak késések. Sajnos az olasz kormány nem szabadított fel semmilyen forrást, így a szervezők nehezen boldogulnak, ami igazi szégyen” – mondta a svéd sportvezető szombaton Val d'Isere-ben a női alpesi sízők világkupafutamán.

„Ez megmagyarázhatatlan. De remélem, minden rendben lesz. Van egy B, egy C és egy D tervünk... De sajnálatos, hogy olyan helyzetbe kerültünk, amibe soha nem lett volna szabad kerülnünk. Naponta háromszor hívjuk őket, reggel, délben és este”.

Eliasch elsősorban a szabadstílusú sí és a hódeszka 26 versenyszámának otthont adó livignói Hópark hóellátása miatt aggódik, mivel ott nagy mennyiségű műhavat kell előállítani a félcsövekhez és az ugratókhoz.

A FIS elnökének szavaira Livigno polgármestere, Remo Galli szinte azonnal reagált, szerinte a késéseket egy technikai probléma okozta.

„Annyi hó lesz, amennyire szükségünk van egy nagyszerű olimpiához. Sőt, sokkal több is lesz” – mondta Galli az ANSA olasz hírügynökségnek. „Szükség volt egy szelep cseréjére, de ezt határidőn belül elvégezték, és az összes hóágyú már néhány este működik, így jól állunk Livigno és Olaszország esetében is. A következő napokban tovább csökken a hőmérséklet, akár mínusz húsz fokig is, szóval egyáltalán nem aggódom” – fogalmazott a városvezető.

A téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik Milánóban és Cortina d'Ampezzóban.