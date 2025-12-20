Simán nyert a Manchester City

A Manchester City a két gólt szerző Erling Haaland vezérletével simán, 3-0-ra nyert otthon a West Ham United ellen az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának szombati játéknapján.

A norvég támadó ebben a szezonban 23 mérkőzésen 25 találatnál jár, karrierje során pedig már 11 alkalommal volt eredményes a Premier League-ben a West Ham United ellen, amely így a „kedvenc ellenfele”.

A sereghajtóként továbbra is nyeretlen Wolverhampton Wanderers ezúttal hazai környezetben a Brentfordtól kapott ki, ezzel a Premier League történetének negyedik csapata lett, amely sorozatban legalább tíz vereséget szenvedett.

Premier League, 17. forduló:

Manchester City–West Ham United 3-0 (2-0)

Bournemouth–Burnley 1-1 (0-0)

Brighton–Sunderland 0-0

Wolverhampton Wanderers–Brentford 0-2 (0-0)

korábban:

Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0)

később:

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 18.30

Everton–Arsenal 21.00

Leeds United–Crystal Palace 21.00

vasárnap játsszák:

Aston Villa–Manchester United 17.30

hétfőn játsszák:

Fulham–Nottingham Forest 21.00