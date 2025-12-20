2026. január 8., csütörtök

Előd

Sport

Kétgólos hátrányról mentett pontot a Chelsea Newcastle-ben

MH/MTI
 2025. december 20. szombat. 19:49
A klubvilágbajnok Chelsea kétgólos hátrányt ledolgozva döntetlent játszott a Newcastle United otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.

A Newcastle United angol középpályása, Lewis Hall (C, 20-as mezszám) és a Chelsea portugál középpályása, Pedro Neto (R, 7-es mezszám) küzdenek egymással a Newcastle United és a Chelsea közötti angol Premier League labdarúgó-mérkőzésen
Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A hazaiaknál a német Nick Woltemade - idénybeli hatodik és hetedik Premier League-gólját megszerezve - kétszer talált be, a vendégektől Reece James és a brazil Joao Pedro volt eredményes.

Premier League, 17. forduló:

Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0)

később:

Bournemouth–Burnley 16.00

Brighton–Sunderland 16.00

Manchester City–West Ham United 16.00

Wolverhampton Wanderers–Brentford 16.00

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 18.30

Everton–Arsenal 21.00

Leeds United–Crystal Palace 21.00

vasárnap játsszák:

Aston Villa–Manchester United 17.30

hétfőn játsszák:

Fulham–Nottingham Forest 21.00

