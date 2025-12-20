Jake Paul kiütéssel és állkapocstöréssel végezte Anthony Joshua ellen

Kiütéses vereséget szenvedett és az állkapcsát is eltörte a színészből és videóbloggerből lett amerikai profi ökölvívó, Jake Paul, amikor a britek korábbi nehézsúlyú világbajnokával, Anthony Joshuával csapott össze a ringben.

A Miamiban rendezett, magyar idő szerint szombat hajnali mérkőzés után saját közösségi oldalán jelentette be a rossz hírt Paul, akit a hatodik menetben KO-zott Joshua.

„Eltört az állkapcsom. Ideje pihenni, felépülni és visszatérni a félnehézsúlyba” - írta a 28 éves amerikai, aki 2020 óta versenyez profi szinten, és ökölvívó karrierje második vereségét szenvedte el 12 győzelem mellett.

Az amatőrként 2012-ben, Londonban szupernehézsúlyú olimpiai bajnokká avanzsált, majd a hivatásosok között kétszer is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett, 36 esztendős Joshua húszezer néző előtt négyszer is padlóra küldte Pault, mielőtt a vezetőbíró végleg beszüntette volna az egyoldalú küzdelmet, amelynek nagy részét meneküléssel töltötte az amerikai bokszoló.

A hivatalos pénzdíjakat nem hozták nyilvánosságra, és bár a brit bulvársajtó szerint mindkét fél 70 millió fontot (31 milliárd forint) kap, Paul a közelmúltban arra utalt, hogy ennél sokkal nagyobb összegről van szó.

Az ellenfelénél 12 kilóval nehezebb és 12 centivel magasabb Joshua mérlegét immár 29 nyertes és négy vesztes meccs alkotja.