Erdei Zsolt: Kicsit csalódott vagyok a döntetlen miatt

Tizenegy év kihagyás után tért vissza

 2025. december 20. szombat. 23:13
Frissítve: 2025. december 21. 8:17
Tizenegy év után tért vissza a kötelek közé Erdei „Madár” Zsolt a Hell Boxing Kings budapesti gáláján.

Erdei Zsolt: Kicsit csalódott vagyok a döntetlen miatt
Sportdiplomáciai sikerről beszélt a volt profi világbajnok Erdei Zsolt
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert

Az 51 éves profi világbajnok ökölvívó ellenfele a 40 éves MMA-világbajnok, Végh Attila volt.

Pénteken Erdei 86.2 kilogrammal mérlegelt, míg a 11 évvel fiatalabb vetélytársa 94.8 kilogrammal.

A hat menetes mérkőzés végén döntetlennel zártak a felek.

Erdei Zsolt a mérkőzés után köszönetet mondott a támogatásért, a felkészítő stáb munkájáért. „Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet. Nem volt egyszerű. Mostmár van tapasztalatom arról, hogy milyen ha valaki 50 éves kor felett beáll a ringbe. Attila végig nagyon sportszerű volt, egy kellemes ellenfél volt, annak ellenére, hogy ütött, mint egy lórúgás. Kicsit csalódott vagyok a döntetlen miatt. Jó erős ütései voltak Attilának. Köszönöm mindenkinek. Nagyon kemény volt a felkészülés és azt üzenem mindenkinek, hogy 50 év fölött ne menjetek a ringbe” - nyilatkozta a mérkőzés után Erdei Zsolt.

A mérkőzés után Végh Attila megköszönte a mérkőzést Erdei Zsoltnak és kifejezte tiszteletét, hogy 51 évesen is milyen jó állapotban volt.

