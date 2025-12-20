Erdei Zsolt: Kicsit csalódott vagyok a döntetlen miatt

Az 51 éves profi világbajnok ökölvívó ellenfele a 40 éves MMA-világbajnok, Végh Attila volt.

Pénteken Erdei 86.2 kilogrammal mérlegelt, míg a 11 évvel fiatalabb vetélytársa 94.8 kilogrammal.

A hat menetes mérkőzés végén döntetlennel zártak a felek.

Erdei Zsolt a mérkőzés után köszönetet mondott a támogatásért, a felkészítő stáb munkájáért. „Örülök, hogy túléltem ezt a hat menetet. Nem volt egyszerű. Mostmár van tapasztalatom arról, hogy milyen ha valaki 50 éves kor felett beáll a ringbe. Attila végig nagyon sportszerű volt, egy kellemes ellenfél volt, annak ellenére, hogy ütött, mint egy lórúgás. Kicsit csalódott vagyok a döntetlen miatt. Jó erős ütései voltak Attilának. Köszönöm mindenkinek. Nagyon kemény volt a felkészülés és azt üzenem mindenkinek, hogy 50 év fölött ne menjetek a ringbe” - nyilatkozta a mérkőzés után Erdei Zsolt.

A mérkőzés után Végh Attila megköszönte a mérkőzést Erdei Zsoltnak és kifejezte tiszteletét, hogy 51 évesen is milyen jó állapotban volt.