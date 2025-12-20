Sport
Emberelőnyben nehezen nyert a Liverpool
A magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a találkozót
A házigazdák több mint egy félidőn át emberhátrányban futballoztak a holland Xavi Simons kiállítása miatt. A Liverpool első gólját a csereként pályára lépő Alexander Isak szerezte, a svéd támadó ugyanakkor a lövés közben térdsérülést szenvedett, és le kellett cserélni. A másodikat Hugo Ekitiké jegyezte, akinek ez volt az ötödik találata a legutóbbi három Premier League-mérkőzésen.
A magyar válogatott csapatkapitánya annak ellenére végigjátszotta a találkozót, hogy egy bokasérülés miatt még pénteken is kérdéses volt a játéka, mellette Kerkez is „teljes meccset” kapott. Szoboszlai a hajrában begyűjtött egy sárga lapot, emiatt ki kell hagynia csapata soron következő bajnokiját, egy hét múlva a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni összecsapást.
A Tottenham kilenc játékossal fejezte be a 100 perces mérkőzést, mivel a csapatkapitány Cristian Romerót is kiállította a játékvezető.
Premier League, 17. forduló:
Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1-2 (0-0)
korábban:
Manchester City–West Ham United 3-0 (2-0)
Bournemouth–Burnley 1-1 (0-0)
Brighton–Sunderland 0-0
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0-2 (0-0)
Newcastle United–Chelsea 2-2 (2-0)
később:
Everton–Arsenal 21.00
Leeds United–Crystal Palace 21.00
vasárnap játsszák:
Aston Villa–Manchester United 17.30
hétfőn játsszák:
Fulham–Nottingham Forest 21.00