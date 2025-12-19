Kiderült milyen állapotban van Szoboszlai Dominik

A Liverpool rangadóra készül, hiszen hétvégén a Tottenham otthonába látogat. A Premier League címvédőjének szurkolói aggódnak, hogy a magyar klasszis pályára léphet-e a találkozón, hiszen legutóbb Szoboszlai Dominik sérülés miatt hagyta el a gyepet, írta a FEOL .

A magyar labdarúgás kedvelőit és a Liverpool szurkolóit is az a kérdés foglalkoztatja, shogy Szoboszlai Dominik sérüléséből felépül-e a Tottenham elleni rangadóra. A magyar játékos csapata egyik legjobbja, ebben az idényben. Ezt az is jól bizonyítja, hogy házon belül a 2025-2026-os szezonban már harmadszorra nyerte el a hónap játékosa címet.

Szoboszlai Dominik sérülés miatt kihagyja a rangadót?

A Premier League címvédője szombaton a Tottenham Hotspur otthonába látogat. A londoni alakulat a Liverpoolhoz hasonlóan nem kezdte túl jól az idényt, folyamatosan hullajtja el a pontokat. A vörösök úgy tűnik kezdenek kimászni a gödörből, hiszen a legutóbbi négy forduló alatt egyszer sem kaptak ki, igaz kétszer is döntetlennel zárták a mérkőzést.

Ahhoz, hogy továbbra is üldözzék a Bajnokok Ligája indulást érő pozíciókat fontos lenne, hogy újfent diadalmaskodjanak, azonban óriási problémát jelenthet, hogy Szoboszlai Dominik játéka nem biztos, hiszen a magyar klasszis eddig remekel a csapatban. Legutóbb a Brighton ellen sérülés miatt le kellett cserélni, ami a szkolókból is nagy ijedséget váltott ki.

A Tottenham elleni rangadó előtti sajtótájékoztaztón Arne Slot beszélt is a középpályás álapotáról. Elárulta, hogy Szoboszlai csütörtökön edzett először, azonban még nem végzett teljes értékű tréninget. Az újságírók megkérdezték, lesz-e olyan állapotban, hogy pályára lépjen szombaton.

Attól függ, hogy a mai edzésen hogyan teljesít. Amennyiben nem lesz probléma, a teljes edzésen részt tud venni, akkor egyeztetek vele és az orvosi stábbal is. Amennyiben úgy érzi, hogy tudja vállalni a játékot, akkor kezdhet a Tottenham ellen – felelte a holland szakember.

A szurkolók olyan szempontból megnyugodhatnak, hogy nem kell hetekig nélkülözni Szoboszlait, pedig a sérülés után ilyen pletykák is terjedtek. Amennyiben kihagyja a londoniak elleni összecsapást, akkor legközelebb a Wolverhampton ellen térhet vissza.

A Tottenham–Liverpool találkozó szombaton 18.30-kor kezdődik.