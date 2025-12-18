2026. január 8., csütörtök

Sport

Sport

Dárdai Pál lett az Újpest FC sportigazgatója

Január elsejétől a teljes irányítást átveszi

MH/ MTI
 2025. december 18. csütörtök. 16:59
A korábbi szövetségi kapitány Dárdai Pált nevezték ki csütörtökön az Újpest FC labdarúgócsapatának sportigazgatójává.

Dárdai Pál lett az Újpest FC sportigazgatója
Dárdai Pál a labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC új sportigazgatója a bemutatkozó sajtótájékoztatón a klub székházában 2025. december 18-án. A korábbi magyar szövetségi kapitány, játékosként 61-szeres válogatott középpályás első alkalommal vállal munkát magyar csapatnál.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

„Nagy nap ez számunkra, egy újabb mérföldkő, amit elértünk. Egy klub felépítéséhez három dolog kell: jól működő vállalati felfogás, infrastruktúra, a harmadik pillér pedig a szakmai munka. Az első kettővel jól haladtunk. Mindig mondtuk, hogy lesz majd sportigazgató, de mi nem egy sportigazgatót akartunk, hanem szerettük volna a legelitebb szakmai vezetőt megszerezni” – mondta a csütörtöki sajtótájékoztatón Ratatics Péter, az Újpest FC elnöke, aki elárulta, Dárdai január elsejétől a teljes szakmai irányítást átveszi, azaz ő felel a legkisebb utánpótláscsapattól egészen a felnőtt együttesig.

Dárdai Pál az edzőkérdésben egyelőre türelmet kért, mert az őszi szezon befejezése után egy nagyobb elemzés következik az Újpestnél, amely – jelenleg Bodor Boldizsár irányításával – 17 forduló után 19 ponttal a kilencedik helyen áll a 12 csapatos NB I-ben.

