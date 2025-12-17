Véget ért egy sikersztori

Véget ért a férfi tenisz-világranglistát vezető Carlos Alcaraz és edzője, Juan Carlos Ferrero együttműködése, amely hét év alatt 24 trófeát, köztük hat Grand Slam-győzelmet hozott.

A felek szerdán jelentették be a meglepő döntést.

A 45 éves spanyol szakember – maga is egykori világelső – a játékos 15 éves korában kezdett foglalkozni Alcarazzal, aki az irányítása alatt gyorsan fejlődött és hamar világszintű teniszezővé vált. A Roland Garros 2003-as bajnoka tehetséges tanítványát salakspecialistából olyan játékossá formálta, aki minden borításon uralni tudja a játékot.

„Köszönöm, hogy valósággá változtattad a gyerekkori álmaimat” – írta közleményében a 22 éves Alcaraz, arra azonban nem tért ki, hogy miért ért véget a közös munka. Ahogy fogalmazott: most mindkettőjükre új kalandok és új projektek várnak.

„Akkor kezdtük a közös utunkat, amikor még szinte gyerek voltam, és az elmúlt időszakban a pályán és azon kívül is velem tartottál. Minden lépését élveztem ennek az útnak, és felértünk a csúcsra” – mondta a spanyol teniszező, aki idén megnyerte a Roland Garrost és a US Opent, s pályafutása során másodszor zárta az évet az ATP-rangsor élén.

Alcaraz januárban arra készül, hogy lehagyja legendás honfitársát, Rafael Nadalt, és az Australian Open megnyerésével a legfiatalabb férfi játékos legyen, aki mind a négy GS-tornán diadalmaskodott legalább egyszer.

Ferrero a közösségi médiában úgy fogalmazott, hogy szerette volna továbbra is edzeni Alcarazt, és reméli, hogy a jövőben még keresztezi egymást az útjuk.

„Hihetetlen csapat voltunk a nehézségek ellenére, és biztos vagyok benne, hogy a folytatásban is nagyszerű sikereket fogsz elérni” – mondta.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy ki lesz a világelső új trénere.