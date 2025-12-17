Pénzbüntetést kapott klubjától Dubei Debóra

Pénzbüntetést kapott klubjától, az Uni Győrtől a válogatott kosárlabdázó, Dubei Debóra, aki a szombati, BEAC elleni bajnoki mérkőzésen megrúgta egyik ellenfelét.

Az egyesület szerdán, a honlapján azt írta, hogy belső vizsgálatot rendelt el a súlyos sportszerűtlenség után.

„Meghallgattuk a játékost, aki közleményben elnézést kért a cselekedetéért, és végül az a döntés született, hogy mivel súlyosan megszegte a klub magatartási és etikai szabályzatát, így a házirendben foglaltaknak megfelelően pénzbüntetést kapott” – írták, hozzátéve, hogy ezzel a maguk részéről lezártnak tekintik az ügyet.

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége fegyelmi bizottsága még ezután – várhatóan január 8-án – tárgyalja majd a történteket.

Dubei a mérkőzés harmadik negyedében összeakadt Drahos Leilával, a földre került, majd a földön fekve beletalpalt ellenfele térdhajlatába. Az esetért a játékvezetők kiállították. A játékos a meccs után elnézést kért riválisától.