Sport
Ousmane Dembélé lett az "Év játékosa"
Rossi Lamine Yamalra, Szoboszlai Szalah-ra, Szöllősi György pedig Dembélére szavazott
Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa mögé Dembélét, a harmadik helyre pedig Kylian Mbappét, a Real Madrid francia sztárját rangsorolta.
Mellettük Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke is szavazott és ő a későbbi győztes Dembélét jelölte meg az első helyen. A második nála Yamal, a harmadik pedig Mbappé volt.
A szavazáson a nemzeti válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai, újságírók, továbbá a FIFA honlapján regisztrált szurkolók vettek részt. A négy szavazattípus 25-25 százalékos arányban számított bele az összesítésbe.
A győztes Ousmane Dembélé mögött végül Kylian Mbappé a második, Lamine Yamal pedig a harmadik helyen végzett.