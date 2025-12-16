2026. január 8., csütörtök

Előd

Ousmane Dembélé lett az "Év játékosa"

Rossi Lamine Yamalra, Szoboszlai Szalah-ra, Szöllősi György pedig Dembélére szavazott

MH
 2025. december 16. kedd. 22:59
Frissítve: 2025. december 17. 5:47
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Év játékosa-szavazásának győztese Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Gemain francia támadója lett. A Nemzeti Sport internetes oldalának kedd esti cikke szerint a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember az FC Barcelona spanyol csatára mögött a második helyre Dembélét tette, míg a harmadik helyre nála a szintén a Paris Saint-Germainben futballozó Vitinha neve került.

Ousmane Dembélé lett az &quot;Év játékosa&quot;
Ousmane Dembélé, a PSG játékosa
Fotó: AFP/Franck Fife

Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa mögé Dembélét, a harmadik helyre pedig Kylian Mbappét, a Real Madrid francia sztárját rangsorolta.

Mellettük Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke is szavazott és ő a későbbi győztes Dembélét jelölte meg az első helyen. A második nála Yamal, a harmadik pedig Mbappé volt.

A szavazáson a nemzeti válogatottak szövetségi kapitányai és csapatkapitányai, újságírók, továbbá a FIFA honlapján regisztrált szurkolók vettek részt. A négy szavazattípus 25-25 százalékos arányban számított bele az összesítésbe.

A győztes Ousmane Dembélé mögött végül Kylian Mbappé a második, Lamine Yamal pedig a harmadik helyen végzett.

