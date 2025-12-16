2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Montiel rúgta idén az év legszebb gólját

Az Independienta kapta idén a Puskás Ferenc-díjat

MH/ MTI
 2025. december 16. kedd. 21:56
Megosztás

Santiago Montiel, az Independiente argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat.A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő dohai gáláját megelőzően jelentette be a győztest.

Montiel rúgta idén az év legszebb gólját
Santiago Montiel
Fotó: AFP/Alejandro Pagni

A 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.

A brazil Marta nevét viselő női különdíjat a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki, ő egy "skorpiórúgással" nyerte el a legtöbb szavazatot, a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba. A FIFA november közepén hozta nyilvánosságra a jelölteket, akikre december 3-ig lehetett voksolni, a szurkolók és a szakértők szavazatai fele-fele arányban számítottak a végeredmény kialakulásában. A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink