Montiel rúgta idén az év legszebb gólját

Santiago Montiel, az Independiente argentin futballistája nyerte az év legszebb góljáért járó Puskás Ferenc-díjat.A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) a magyar idő szerint 18 órakor kezdődő dohai gáláját megelőzően jelentette be a győztest.

A 25 éves játékos május 11-én, az Independiente Rivadavia elleni argentin bajnoki mérkőzésen egy szöglet után a kipattanó labdát a 16-oson kívülről ollózva rúgta védhetetlenül a kapuba.

A brazil Marta nevét viselő női különdíjat a mexikói Lizbeth Ovalle érdemelte ki, ő egy "skorpiórúgással" nyerte el a legtöbb szavazatot, a kapunak háttal, felugorva, sarokkal továbbította a labdát a hálóba. A FIFA november közepén hozta nyilvánosságra a jelölteket, akikre december 3-ig lehetett voksolni, a szurkolók és a szakértők szavazatai fele-fele arányban számítottak a végeredmény kialakulásában. A jelöltek közé azok a gólok kerülhettek, amelyeket 2024. augusztus 11. és 2025. augusztus 2. között szereztek.