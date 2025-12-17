Megtáltosodott az Atomerőmű

A Paks nagy csatában, 90-84-re győzött az Oroszlány vendégeként a férfi kosárlabda NB I keddi mérkőzésén.

A meccs legeredményesebb játékosa a paksiak amerikai légiósa, Tony Hicks volt 23 ponttal. A paksiek ezzel a sikerrel már felléptek a dobogóra, míg az oroszlányiak a tabella 12. helyére csúsztak vissza. Vezet a Szolnoki Olaj a Falco előtt, a két csapat a hétvégén randevúzik a Tisza partján.