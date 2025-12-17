Megizzadt a továbbjutásért a Barcelona

A spanyol labdarúgó Király-kupa harmadik fordulójából a vártnál nehezebben jutott tovább a Barcelona, még Pedriéket is be kellett cserélni.

Helyszíni beszámolók szerint fél óra csúszással kezdődött a Guadalajara–Barcelona mérkőzés, mivel a 2000 fős mobil lelátóra nem adott használatbavételi engedélyt a helyi önkormányzat – későn érkezett be az ezzel kapcsolatos kérelem –, így a szurkolókat nem engedték be a stadionba. A városháza munkatársai és a rendőrség átvizsgálta a mobil lelátót, közben fél kilenc körül elkezdték beengedni a drukkereket. Végül a mobil lelátót is megnyitották, ám ott két szektor zárva maradt, emiatt 500 férőhellyel csökkent a befogadóképesség. Ilyen közjáték után kezdődött el a meccs, amelyen újra a kapuba állt Marc-André ter Stegen, aki hátsérülése miatt legutóbb júniusban védett még a német válogatottban, tehát az idényben először jutott szóhoz - tudósított az nso.hu.

A harmadosztályú csapat természetesen sokat nem birtokolta a labdát, már a találkozó elején beszorult saját térfelére, de sokáig bírta kapott gól nélkül. Eric García járt közel a gólhoz, aki a felezőről talált be majdnem, közel volt hozzá, hogy meglepje Dani Vicentét, ám védett a kapus. Marcus Rashford is próbálkozott lövéssel, de Fermín López bombája volt az, amikor felszisszenhettek a drukkerek, a labda centikkel suhant el a léc fölött.

A szünet után Rashford gyorsan kihagyott két nagy helyzetet, mindkét esetben lábbal védett nagyot Dani Vicente. A folytatásban aztán ismét jól állt a lábán a hazai védelem, a 76. percben viszont megtört a jég, Frenkie de Jong beadásából Andreas Christensen fejelt gólt, igaz, ehhez az is kellett, hogy megpattanjon a labda Julio Martínezen, 0-1.

Nem sokkal később Ter Stegennek kellett nagyot védenie, Salifo bombáját hárította, de azért a Barcának is voltak lehetőségei. A 90. percben dőlt el az összecsapás, Lamine Yamal remek passza után Rashford tolta el a kapus mellett a labdát, majd a bal felsőbe lőtt, 0–2.