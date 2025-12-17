Győzött és továbbjutott a Szolnok

A Szolnok pályaválasztóként remek hajrával legyőzte a görög AEK Athént kedden Miskolcon a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája hatodik, utolsó fordulójában, így a második helyen jutott tovább csoportjából a rájátszásba.

A BL tizedik idényének nyitányán a magyar bajnok 84-54-re verte a szlovák Levicét (Léva) a diósgyőri "albérletben", majd 91-77-re kikapott az AEK Athén vendégeként, aztán 77-76-ra legyőzte a Rigát, ezek után 73-71-re alulmaradt Léván, legutóbb pedig 76-62-re kikapott Rigában, így 2/3-as mérleggel állt. A zárókör előtt az már biztos volt, hogy a görögök csoportelsőként végeznek, míg a tartalékos Tisza-partiak számára az volt a kérdés, hogy a második vagy harmadik helyen jutnak tovább a rájátszásba. A nyolc csoport győztese ugyanis közvetlenül a legjobb 16 közé kerül, míg a másodikok és harmadikok párokba rendeződve két győzelemig tartó rájátszást vívnak a nyolcaddöntős szakaszért.

A szolnokiaknak biztos volt a második, ha legyőzik az AEK-et, vereség esetén viszont csak akkor érhettek oda a második pozícióba, ha a Riga nem nyer 22 pontnál többel a lévaiak ellen. Harmadik lett volna a Szolnok akkor is, a kikap, a Levice pedig győz a lettek ellen. Vedran Bosnic vezetőedző együttese - amely 11/1-es mutatóval vezeti az NB I tabelláját - a sérült Pallai Tamás, Somogyi Ádám és Le’Tre Darthard távollétében is remekül kezdett a görög bajnoki bronzérmes ellen.

A rivális biztos csoportelsőként több légiósát is otthon hagyta, és szokatlan módon csak a mérkőzés napján érkezett meg Miskolcra. A nemzetközi szövetség ugyanis előzőleg erre a szintre alkalmatlannak találta a szolnoki Tiszaligeti Sportcsarnokot. A szerb Boris Krnjajski vezérelte hazaiak gyorsan tíz ponttal elhúztak, de a második negyed már AEK-vezetéssel indult. Innentől kiegyenlített lett a meccs, a nagyszünetben 40-46 volt az állás, az elképesztő formában játszó Krnjajski pedig a mezőny legjobbjaként 18 pontnál tartott.

Térfélcsere után ismét az Olaj került előnybe, amelyben az amerikai Auston Barnes és Brady Skeens is elkapta a fonalat. A zárószakaszban 17 pontra nőtt a különbség, részben egy bő hétperces athéni "gólszünet" révén. A hajrára így már eldőltek a lényegi kérdések, a meccs hőse a 40 percet pihenő nélkül végigjátszó Krnjajski lett 24 ponttal és 15 gólpasszal. A Szolnok csoportmásodikként jutott tovább a BL rájátszásába, ahol az olasz Trieste vagy a német Würzburg lesz az ellenfele.

A csoport másik meccsén: Levice (szlovák)-Riga (lett) 85-69