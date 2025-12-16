2026. január 8., csütörtök

Djokovic Adelaide-ben tér vissza

Australian Open

MH/MTI
 2025. december 16. kedd. 15:37
A januári adelaide-i tornán tér vissza Novak Djokovic, a szerbek 24-szeres Grand Slam-bajnok teniszsztárja.

Djokovic Adelaide-ben tér vissza
Novak Djokovic 101. trófeáját nyerte
Fotó: AFP/Anadolu/Costas Baltas

A 38 éves klasszis kedden közölte, hogy január 12-től versenyez újra azután, hogy novemberben elhódította 101. trófeáját lakhelyén, Athénban. Azután noha tagja volt a szezonzáró ATP-világbajnokság nyolcfős mezőnyének, közölte, hogy egészségi és családi okokból kihagyja a torinói szupertornát.

A jelenleg a világranglista negyedik helyén álló Djokovic számára az adelaide-i viadal után – melyet 2007-ben és 2023-ban is megnyert – az Australian Open következik, ahol a 11. diadal és összességében a 25. GS-serleg megszerzése lesz a célja.

