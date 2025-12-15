WTA: Arina Szabalenka lett ismét az év női teniszezője

A négy Grand Slam-torna közül megvédte címét a US Openen, döntőt játszott az ausztrál, valamint a francia nyílt bajnokságon és elődöntős volt Wimbledonban. Összesen 63 mérkőzésen diadalmaskodott, és több mint 15 millió dollárt keresett idén.

A legtöbbet fejlődött játékosnak járó díjat a világranglista negyedik helyén záró amerikai Amanda Anisimova kapta.

Az év legjobb párosa a cseh Katerina Siniakova és az amerikai Taylor Townsend lett, míg az év visszatérőjének a 2021-ben tokiói olimpiai bajnok svájci Belinda Bencicet választották, aki 2024-ben anyuka lett, és úgy ért el ismét szép eredményeket.

A szezon legjobb újoncának a 19 éves kanadai Victoria Mbokót választották.