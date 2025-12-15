Újra győzni tudott a Real Madrid

A Real Madrid 2-1-re nyert az Alavés vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.

A második helyen álló királyi gárda hátránya így továbbra is négy pont az éllovas Barcelonával szemben. A Levante-Villarreal mérkőzést a rossz időjárás miatt elhalasztották.

La Liga, 16. forduló: Alavés-Real Madrid 1-2 (0-1), Sevilla-Real Oviedo 4-0 (2-0), Celta Vigo-Athletic Bilbao 2-0 (0-0), Levante-Villarreal - elhalasztották szombaton játszották: Atlético Madrid-Valencia 2-1 (1-0), Real Mallorca-Elche 3-1 (1-1), FC Barcelona-Osasuna 2-0 (0-0), Getafe-Espanyol 0-1 (0-0), pénteken játszották: Real Sociedad-Girona 1-2 (1-0), hétfőn játsszák: Rayo Vallecano-Real Betis 21.00.