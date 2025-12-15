2026. január 8., csütörtök

Előd

Újra győzni tudott a Real Madrid

Baszkföldről hozták el a három pontot

MH/MTI
 2025. december 15. hétfő. 6:56
Frissítve: 2025. december 15. 9:45
A Real Madrid 2-1-re nyert az Alavés vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén.

Újra győzni tudott a Real Madrid
A Real Madrid braziljai ünneplik a Baszkföldön aratott sikert
Fotó: Anadolu via AFP/Jose Hernandez

A második helyen álló királyi gárda hátránya így továbbra is négy pont az éllovas Barcelonával szemben. A Levante-Villarreal mérkőzést a rossz időjárás miatt elhalasztották.

La Liga, 16. forduló: Alavés-Real Madrid 1-2 (0-1), Sevilla-Real Oviedo 4-0 (2-0), Celta Vigo-Athletic Bilbao 2-0 (0-0), Levante-Villarreal - elhalasztották szombaton játszották: Atlético Madrid-Valencia 2-1 (1-0), Real Mallorca-Elche 3-1 (1-1), FC Barcelona-Osasuna 2-0 (0-0), Getafe-Espanyol 0-1 (0-0), pénteken játszották: Real Sociedad-Girona 1-2 (1-0), hétfőn játsszák: Rayo Vallecano-Real Betis 21.00.

A tabella: 1. FC Barcelona 43 pont, 2. Real Madrid 39, 3. Villarreal 35, 4. Atlético Madrid 34...12. Alavé 18...20. Levante 9.

