Thomas Bach: A magyaroknak nincs szükségük a bizalom visszaépítésére

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) előző elnöke szerint a korábbi, olimpiai rendezési szándéktól való visszalépés miatt nincs szüksége a magyaroknak a NOB bizalmának visszaépítésére, mert az megvan.

A 71 éves német sportvezető - aki a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett Budapestre - az M4 Sportnak adott exkluzív interjújában elmondta, arra a legbüszkébb 12 éves NOB-elnöksége alatt, hogy sikerült modernizálni a játékokat és ezzel együtt az ötkarikás mozgalmat is.

"Megvan a víziónk, amire sikeresen tudunk építkezni. Látom a fejlődést, de nyilván vannak olyan területek, amikre jobban lehetett volna koncentrálni, vagy amikhez több türelemre lett volna szükség" - mondta Bach, példaként említve, hogy idő kellett ahhoz, hogy a NOB-tól független doppingellenes rendszert elfogadják a sportági szövetségek.

A tőrvívásban olimpiai bajnok Bach elnöki mandátumának lejárta óta jóval szabadabb, aminek örül, utódja, a zimbabwei Kirsty Coventry számára pedig meglátása szerint az lesz a legnehezebb feladata, hogy a szervezet továbbra is lépést tartson a változó világgal.

A MOB-bal kapcsolatban úgy vélekedett, büszkének kell lennie arra, hogy a NOB hat alapító tagjának egyike, illetve arra is, hogy az egy főre jutó olimpiai aranyérmek számában a világ élvonalában van.

"A magyarok emellett az edzőképzésben és a sporttal kapcsolatos tudományokban is az élen járnak" - mondta Bach, megjegyezve, hogy számos magyar szakember segített ötkarikás bajnoki címhez vagy részvételhez más országok versenyzőit is. Emellett kiemelte, hogy az elmúlt években dinamikusan fejlődött az infrastruktúra is, a sport értékei pedig nemcsak a versenyzőkre, de az ország jövőjére is pozitív hatással vannak.

A jövőbeni esetleges magyar olimpiai pályázat kapcsán hangsúlyozta, a NOB tagjaiban nincs rossz érzés amiatt, hogy Magyarország egyszer már visszalépett attól. Már csak azért sem, mert az elmúlt időszakban rengeteg olimpiai sportág világbajnokságát vendégül látták már a magyarok, akiknek így "nincs szükségük a bizalom, vagy a hit visszaépítésére", az Agenda 2020 programmal pedig a magyarokhoz hasonló kisebb nemzeteknek is lehet valós esélye sikeres pályázatot benyújtani.

"Ismét vonzó lett olimpiát rendezni, több mint tíz ország szeretne is, köszönhetően a fenntarthatóságra törekvő pályázati feltételeknek is. Nemcsak az ökológiai lábnyom csökkentése a cél, hanem az is, hogy a már meglévő létesítmények felhasználása mellett ideiglenes helyszíneken is lehet versenyeket rendezni, illetve akár szomszédos országok létesítményeit is igénybe lehet venni" - fogalmazott Bach.

A korábbi elnök szintén fontosnak tartja, hogy a modernizált ötkarikás programmal a fiatal korosztályokat megcélzó sportok is helyet kapnak, növelték a digitális megjelenésüket, ezáltal a jövő generációjából még több érdeklődőt be tudnak vonzani.

"A nemek közötti egyenlőség miatt a nők és a családok számára is vonzóbb lett követni az olimpiát" - tette hozzá a sportvezető.