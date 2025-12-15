2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával Kántor Sándor

Brazíliában rendezték a tornát

MH/MTI
 2025. december 15. hétfő. 15:25
Megosztás

Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával, a Savino Del Bene Scandiccivel a magyar edző, Kántor Sándor.

Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával Kántor Sándor
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Philip Fong

A hazai sportági szövetség a közösségi oldalán azt írta, hogy a brazíliai torna döntőjében a Savino Del Bene Scandicci a szintén olasz, címvédő Imoco Coneglianót győzte le, ezzel elhódította a női klubvilágbajnoki címet.

„A győztes csapat másodedzője Kántor Sándor, aki ezzel klubvilágbajnoki címet ünnepelhet – hatalmas magyar siker a nemzetközi porondon!” – írta a Hunvolley.

A finálét 3-1-re nyerte a klubvilágbajnokságon először szereplő toszkán csapat.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink