Klubvilágbajnok lett olasz röplabdacsapatával Kántor Sándor
Brazíliában rendezték a tornát
A hazai sportági szövetség a közösségi oldalán azt írta, hogy a brazíliai torna döntőjében a Savino Del Bene Scandicci a szintén olasz, címvédő Imoco Coneglianót győzte le, ezzel elhódította a női klubvilágbajnoki címet.
„A győztes csapat másodedzője Kántor Sándor, aki ezzel klubvilágbajnoki címet ünnepelhet – hatalmas magyar siker a nemzetközi porondon!” – írta a Hunvolley.
A finálét 3-1-re nyerte a klubvilágbajnokságon először szereplő toszkán csapat.