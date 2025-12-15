2026. január 8., csütörtök

MH/ MTI
 2025. december 15. hétfő. 17:18
A sportért felelős államtitkár szerint méltóképpen szeretné befejezni pályafutását a kétszeres olimpiai bajnok úszó Milák Kristóf.

Így ér véget Milák Kristóf legendás karrierje
Véget ér Milák Kristóf karrierje. De mégis hogyan?
Fotó: AFP/Anadolu/Mustafa Ciftci

Schmidt Ádámnak 2017 óta személyes kapcsolata van Milákkal, és a 2027-es hazai vizes világbajnokság hétfői sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre elmondta, hogy két és fél hete beszélt a sportolóval.

„Megkérdeztem Kristófot, mik a tervei az úszással kapcsolatosan, azt mondta, méltóképpen szeretné befejné pályafutását. Én felajánlottam neki, hogy akkor Nyíregyházán rendezünk egy országos bajnokságot, mire azt válaszolta, hogy Los Angelesre gondolt” – fogalmazott a sportvezető.

Hozzátette, ebből adódóan bízik benne, hogy Milák már a 2027-es hazai rendezésű világbajnokságra is felkészül oly módon, amit magától is elvár, ebben az esetben pedig az LA10 programban is számítanak rá.

Milák az áprilisi országos bajnokság óta nem versenyzett, kihagyta az augusztusi szingapúri világbajnokságot is.

