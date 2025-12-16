Ha Budapest pályázik, erős kandidáló lesz

A 66 esztendős spanyol sportvezető, aki a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) alapításának 130. évfordulójára rendezett ünnepségre érkezett a magyar fővárosba, az M4 Sportnak adott interjújában arról beszélt, bár már 1972-ben ott volt a müncheni olimpián, a kiváló magyar sportolókról az első emlékei későbbről és úszásból, valamint a spanyolok elleni vízilabda-mérkőzésekről vannak.

"A magyarok mindig a saját súlycsoportjuk felett bokszoltak" - utalt arra Samaranch, hogy a MOB ott volt a NOB hat alapító tagja között, a sportolói pedig a világ élvonalában vannak az egy főre jutó olimpiai érmek és aranyérmek számában is.

Az alelnök - aki a jelenlegi elnök, a zimbabwei Kirsty Coventry egyik kihívója volt a márciusi tisztújító közgyűlésen - kiemelte, szerencsésnek tartja magát, hogy alelnök maradhatott annak ellenére, hogy vannak dolgok, amikben nem értenek egyet kollégájával. Hozzátette, igyekszik tapasztalatával minél jobban segíteni az elnököt.

"A legfontosabb, hogy erős és egészséges legyen az olimpiai mozgalom. Fontos, hogy az ötkarikás programot a mostani időknek megfelelően állítsuk össze, illetve az is, hogy a pénzek felhasználása minél egyszerűbb legyen, és a bevételből mindenkinek jusson. Az esetleges nézeteltéréseink ellenére közös a célunk, ugyanazért dolgozunk" - mondta Samaranch.

A sportvezető szerint a soron következő legfontosabb feladatuk, hogy a februári, milánói-cortinai téli olimpia minél sikeresebb legyen. Mint mondta, sok a kihívás, mert szinte az egész észak-olasz régió érintett lesz a rendezésben, emiatt a logisztikára és a szállításra különös figyelmet kell fordítaniuk.

"Az olasz helyszínek ugyanakkor minden évben sok nagy világeseményt látnak vendégül, így bízunk bennük és hiszünk abban, hogy sikeres lesz az olimpia" - mondta a közelgő esemény kapcsán Samaranch, hozzátéve: a mostani játékokat nem lehet összehasonlítani az előző, pekingivel, mert teljesen mások a kihívások és a körülmények.

"Ott a Covid miatt buborékban volt mindenki, ez most nem lesz" - fogalmazott a spanyol alelnök.

Samaranch az esetleges budapesti nyári rendezéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a NOB-ban nincs szabály a kontinensek rotációjára, mindig minden a pályázókon múlik.

"A legutóbbi három játékok odaítélésénél nem volt verseny, most többen is érdeklődnek. Nagyon valószínű, hogy Los Angeles és Brisbane után 2036-ban vagy 2040-ben újra Európában lesz a nyári olimpia" - nyilatkozta az alelnök, aki korábban arról beszélt, hogy kétmilliárd embernek még csak lehetősége sem volt átélni testközelből egy olimpiát. Az erre vonatkozó kérdésre kifejtette: arra gondolt, hogy az éghajlati tényezők - túl meleg vagy túl hideg - miatt nem lehet kizárni bizonyos földrészeket a kandidálás alól.

"A soron következő nyári olimpiák odaítéléséig még bőven van idő, így most a projektre kell koncentrálni. Budapesten és környékén jó az infrastruktúra, így ha az ország úgy dönt, hogy pályázik, akkor egy vonzó és erős kandidáló lesz, mert az alapok megvannak" - zárta Samaranch kiemelve, hogy a rendezés odaítéléséről a NOB közel 150 tagja dönt.