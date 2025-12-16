Győzelmükkel az élmezőnyben maradtak a "farkasok"

2026. január 8., csütörtök

Előd

Sport

Ezúttal a Como volt az áldozat

MH/MTI
 2025. december 16. kedd. 8:57
Frissítve: 2025. december 16. 9:41
Az AS Roma hazai pályán egygólos győzelmet aratott a Como felett az olasz labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának hétfői zárómérkőzésén. A negyedik helyen álló Farkasok a brazil Wesley Franca találatával nyertek, sikerükkel pedig három pontra megközelítették az éllovas Internazionalét.

Győzött az AS Roma
Fotó: AFP/Filippo Monteforte

Serie A, 15. forduló: AS Roma-Como 1-0 (0-0), vasárnap játszották: Bologna-Juventus 0-1 (0-0), Genoa-Internazionale 1-2 (0-2), Fiorentina-Hellas Verona 1-2 (0-1), Udinese-SSC Napoli 1-0 (0-0), AC Milan-Sassuolo 2-2 (1-1), szombaton játszották: Torino-Cremonese 1-0 (1-0), Parma-SS Lazio 0-1 (0-0), Atalanta-Cagliari 2-1 (1-0), pénteken játszották: Lecce-Pisa 1-0 (0-0).

A tabella: 1. Internazionale 33 pont, 2. AC Milan 32, 3. SSC Napoli 31, 4. AS Roma 30, 5. Juventus 26, 6. Bologna 25, 7. Como 24...20. Fiorentina 6.

