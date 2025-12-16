Berki Krisztián: Az olimpiai érmesekben folyamatosan élnek tovább a sikerek

Az olimpiai bajnok Berki Krisztián szerint az ötkarikás érmesekben folyamatosan élnek tovább a sikerek, a mozgalomhoz kapcsolódó ünnepi alkalmak pedig tovább erősítik ezt az érzést.

"December 19-én visszavonultam, január 3-án pedig már a tornaszövetség sportigazgatója voltam. Könnyű volt a váltás, mert remek mentoraim voltak, például az elnök Magyar Zoltán, de már eleve készültem arra, hogy annak ellenére, hogy szögre akasztom a csuklószorítót, tovább segítsem a sportágat szövetségi vonalon. Sportolóként könnyű dolga van az embernek, mert nyer egy érmet, megtapsolják, ez egy mérhető dolog. Az irodai munka viszont eleinte nehéz volt. A sikereket viszont szerencsére sosem kell leporolni, mert annyi eseményre hívnak meg bennünket, hogy be sem tudnak porosodni" - mondta mosolyogva a Szépművészeti Múzeumban, ahol több mint 550-en vettek részt a MOB ünnepségén.

Imre Géza világ- és Európa-bajnok vívó, aki ugyancsak a MOB elnökségi tagja, kifejtette, hogy még mindig kicsit hitetlenkedve vesz részt az efféle ünnepségeken.

"A mai napig nehéz időnként elhinnem, hogy ennek a részese lehetek, és igencsak nézegettem körbe, amikor először bekerültem az elnökségbe. Tanakodtam, hogy minek is köszönhetem ezt a szerencsét vagy megtiszteltetést, és voltaképpen most is ezt érzem. Próbálok minden erőmmel úgy tenni, hogy hasznára legyek az olimpiai mozgalomnak" - tette hozzá a kétszeres olimpiai ezüst- és bronzérmes párbajtőröző.

Csák József olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó közölte, mindig jó érzés, amikor újra találkozik az ismerősökkel a régi olimpiákról.

"Jó látni ezeket az arcokat, sokukat még az 1992-es, barcelonai játékokról ismerem" - jelentette ki, míg a magyar dzsúdósport első olimpiai érmét 1976-ban, Montrealban megszerző Tuncsik József hozzátette, örül, hogy megérhette ezt az évfordulót.

"A koromnál fogva a fiatalok közül kevesebbet ismerek, a régiek közül viszont nagyon sokat" - mondta a 76 éves sportember.

A Csák Józsefhez hasonlóan olimpiai második Ungvári Miklós úgy vélekedett, hogy a magyar sport nagyjait mindig öröm látni.

"Kapkodom a fejemet, hogy micsoda sportnagyságok vannak itt, de hát a sport összeköt minden magyar embert. Nagy ünnep ez mindenkinek, és külön öröm, hogy azok közé tartozhatok, akik valamit letettek az asztalra. Itt van például Schmitt Pali bátyám, akivel több olimpián is megfordultunk" - mondta a háromszoros Európa-bajnok cselgáncsozó.

A korábbi MOB-elnök azzal kezdte, hogy délben a Parlamentben ebédelt az ünnepség nemzetközi vendégeivel.

"Ez egy olyan nap, amikor az ember nem tud elfáradni" - mosolygott a 83 éves olimpiai bajnok vívó. "A 130 éves MOB-ról szólva elsőként kissé önzően az én három olimpiámat is kiemelhetném, de ilyenkor inkább az első olimpiai aranyat megszerző Hajós Alfrédra kell emlékezni, aki hétfokos tengervízben nyerte meg a száz métert, ráadásul később a margitszigeti uszoda terveivel is ötkarikás érmet nyert. Jómagam 21 évig vezettem a MOB-ot, ezalatt csaknem száz olimpiai bajnok eltávozott közülünk, de most csak a szépre emlékezünk".

A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron azzal kezdte, hogy szinte hazai pálya számára a legtöbb ötkarikás ünnepség.

"Szeretem az ilyen összejöveteleket, amikor levetve az izzadságos munkaruhát, kicsit fesztelenebbül tudunk egymással beszélgetni. Ez a szép évforduló is kiváló alkalom erre.

Wladár Sándor, a MOB alelnöke és a Magyar Úszó Szövetség elnöke kifejtette, ezúttal leginkább a Nemzet Sportolója minőségében érkezett a MOB-gálára.

"Ennek az ünnepségnek az is jelzi a nagyságát, hogy itt van például Darnyi Tamás, aki ritkán tűnik fel az efféle eseményeken. De komolyra fordítva a szót, ezúttal a Nemzet Sportolójaként vagyok talán leginkább jelen, mert ez a cím egy akkora megtiszteltetés, amely kevés embernek adatik meg. Nagyon büszke vagyok rá, és komoly tartást ad. Próbálom méltósággal viselni, és alázattal szolgálni a magyar sportot" - fűzte hozzá.

A budapesti székhelyű Nemzetközi Cselgáncs Szövetséget vezető Marius Vizer arról beszélt, hogy ez az ünnep is remekül illeszkedik a magyarországi szervezésű kiemelt események sorába.

"Úgy is mondhatnánk, hogy az egész sportvilág itt van, az összes jelenlévőt óriási és tiszteletteljes gratuláció illeti meg" - jelentette ki.

Faragó Tamás, a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó közölte, jobban vonzódik a kevésbé fényes vagy direkt alkalmakhoz.

"Jobban szeretem azokat a pillanatokat, amikor a szurkolók megszólítanak, és kezet szorítunk. Persze örülök az olimpiai aranyéremnek, illetve annak, hogy ehhez a tásasághoz tartozhatok, továbbá annak, hogy a magyar nemzet megbecsül. Erre nagyon büszke vagyok, mert részben ennek köszönhető, hogy amikor egy kisgyerek a vízilabdát választja, és lemegy az uszodába, akkor egyből olimpiai bajnok akar lenni. Ez egy olyan sikersportág a kilenc olimpiai arannyal, hogy lehetünk nagyképűek, mert van mire" - tette hozzá a 73 éves sportember.