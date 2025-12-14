Toronymagasan győzött a magyar sportlövő

Légpuskában Dénes Eszter nyerte 253,5 körrel az első 10 méteres Európa-bajnoki válogató összevont döntőjét vasárnap a Fehér úti Nemzeti Lőtéren.

A második helyen a juniorkorú Ferik Csilla végzett 250,3 körrel, míg a harmadikként Nagybányai-Nagy Anna zárt 229 körrel.

Az összevont fináléban ezúttal korosztályi és nemi megkötés nélkül a legjobb nyolc alaperedményt elért versenyző lőtt. Dénes Eszter az alapversenyben is a legjobb volt fantasztikus 634,7 körös eredménnyel, amivel novemberben a kairói vb-n a második helyen kvalifikálhatta volna magát a döntőbe.

A férfiaknál a biztos Eb-résztvevő Péni István és Pekler Zalán nem indult. Távollétükben az alapversenyben a juniorkorú Márta Ákos volt a legjobb 627,2 körrel, a második Kálmán Bálint eredménye 626,4 kör, míg a harmadik Hammerl Somáé 626,2 kör volt.

Az UTE csapata Dénes Eszter, Tóth Anna, Toma Réka összeállításban országos csúcs felállítására készült, amit el is ért 1891,6 körös teljesítménnyel. A régi rekordot 7,4 körrel múlta felül a trió.

A 10 méteres sportlövő Európa-bajnokságot március elején rendezik Örményország fővárosában, Jerevánban.