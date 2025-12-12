Snoop Dogg tiszteletbeli edző lett

„Nagyon örülök, hogy ott állhatok az amerikai olimpiai csapat mögött minden pillanatban és segíthetem őket. Ez a csapat a sport legjavát testesíti meg: tehetséget, szívet és lelkesedést. Ha egy kicsit több szeretetet és motivációt tudok ebbe belevinni, az már egy győzelem a számomra” – nyilatkozta a zenész, aki tavalyi, párizsi debütálása után a milánói-cortinai játékokról is tudósít majd. Az 53 éves sztár az NBC csatorna különleges megbízottjaként járt a francia fővárosban, ahol a hírek szerint napi félmillió dollárt keresett bejelentkezéseivel – mivel rengeteg helyen feltűnt, sokan úgy vélték, ő volt az olimpia nem hivatalos kabalafigurája.

Emlékezetes megmozdulásai közé tartozott többek között az, hogy a Szajnán vitte az olimpiai lángot, táncolt az amerikaiak klasszis tornászával, Simone Bilesszal, lovas öltözékben tűnt fel a díjlovagláson, és vívó-, valamint úszóleckéket is vett, utóbbiakat nem mástól, mint Michael Phelpstől. Szereplésének köszönhetően – a tokióihoz képest – nyolcvan százalékkal nőtt a játékok nézettsége az NBC-n.

Párizsi jelenléte akkora sikert aratott, hogy az amerikai csatorna úgy döntött, a februári téli játékokon is felkéri hasonló munkára. A feladata Olaszországban is az lesz, hogy egyedülálló, humoros személyiségével színt vigyen a versenyek kommentálásába.

A jövő évi téli olimpia február 6-án kezdődik és 22-ig tart.