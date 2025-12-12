A Sporting Lisboa lesz a Puskás Akadémia ellenfele

A portugál Sporting Lisboa lesz a Puskás Akadémia ellenfele a labdarúgó Ifjúsági Ligában a legjobb 32 között.

A korosztályos sorozat következő szakaszának sorsolását pénteken rendezték az európai szövetség nyoni központjában, s mint kiderült, a magyar együttes hazai pályán fogadja riválisát az egyetlen mérkőzésen eldőlő párharcban.

A felcsúti csapat szerdán a román FCSB-vel szemben a bajnoki ágról harcolta ki a 32 közé kerülést, itt már a ligaszakaszban szerepelt, ott a 7. és 16. helyek között végzett csapatok vártak rá. A Sporting a 12. pozícióban zárt a tabellán.

A párharcokat február 3-án, illetve 4-én rendezik.