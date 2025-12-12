A címvédő franciák legyőzésével döntőben a németek

Elsőként a társházigazda német válogatott jutott be a női kézilabda-világbajnokság fináléjába, mivel az első pénteki elődöntőben 29-23-ra legyőzte a címvédő, olimpiai ezüstérmes francia csapatot Rotterdamban.

Fotó: FEDERICO GAMBARINI / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az egész torna alatt százszázalékos németek gyakorlatilag végig vezetve, rendkívül magabiztosan, megérdemelten diadalmaskodtak. Emily Vogel, a Ferencváros légiósa öt góllal járult hozzá a sikerhez, csapata legjobbja pedig a tíz lövésből kilencszer eredményes Antje Döll volt.

A franciáknál Orlane Kanor, az FTC játékosa három, a debreceni Alicia Toublanc pedig egy gólt dobott, míg a Győr világklasszis kapusa, Hatadou Sako mindössze öt védéssel, 23 százalékkal zárt.

A német válogatott története során másodszor játszhat világbajnoki döntőt, az eddigi egyetlen alkalommal, 1993-ban aranyérmet szerzett.

Eredmény, elődöntő:

Németország-Franciaország 29-23 (15-12)