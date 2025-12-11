Veretlen maradt a Ferencváros

A Ferencváros hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte a vendég Glasgow Rangerst a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtöki hatodik fordulós mérkőzésén, így változatlanul veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll.

Cebrail Makreckis, a Ferencváros (b) és Djeidi Gassama, a Glasgow Rangers játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Glasgow Rangers mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. december 11-én.

A korábban Magyarországon is megfordult Bojan Miovski góljával került előnybe a skót csapat, de az FTC még a szünet előtt egyenlített Ötvös Bence találatával. A fordítást és a győzelmet jelentő gólt Varga Barnabás szerezte fejjel a második félidő második felében.

Robbie Keane vezetőedző tanítványai így hat forduló alatt 14 pontot gyűjtöttek és nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe kerülés felé, az alapszakaszból ugyanakkor már továbbjutottak.

A magyar bajnok a következő fordulóban, január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül.

Hatfokos, hűvös időjárásban vonultak ki a pályára a csapatok, ugyanakkor a „forró hangulatról” mind a hazai, mind a vendégszurkolók igyekeztek gondoskodni. A ferencvárosi drukkerek élő képpel és egy hatalmas molinóval is készültek, leginkább saját magukat és szektorukat hirdetve.

Jól kezdett a hazai együttes, Yusuf már a második percben meglódult a megszerzett labdával, de kecsegtető helyzetben célt tévesztett a lövésnél. Rövid időszakokra a Rangers játékosai is mutattak valamit abból, hogy ha akarnak, akkor tudnak kombinatívan is futballozni, ugyanakkor igazán komoly lehetőségig nem sikerült eljutniuk. A Ferencváros nagyjából negyedóra után magához ragadta a kezdeményezést, ennek megfelelően többet volt a labda a zöld-fehéreknél, bár a támadások vezetése gyakran ütközött akadályokba a jól tömörülő skót védelemmel szemben. Hamarosan sikerült egy kicsit kiszabadulnia a szorításból a vendégeknek, akik aztán egy gyors ellenakciójuk végén megszerezték a vezetést. A gólszerző Bojan Miovskinak - az MTK korábbi játékosának - a videobírós ellenőrzést követően az az ötlete támadt, hogy a Ferencváros szurkolói előtt ünnepelteti magát, ez pedig nem igazán nyerte el a hazai drukkerek tetszését. Azonnal reagálni akart az FTC, Yusuf helyzetbe is került, de az oldalhálóba bombázott. Valamivel később Gróf egy beadást kiöklözve letarolta Djigát, aki elterült a földön és ápolást kért, emiatt hosszú percekig állt a meccs. A szünet előtti percekben a skót együttes kisebb-nagyobb szabálytalanságokkal igyekezett tördelni a játékot, kivívva ezzel a ferencvárosi szurkolók haragját. A ráadásban aztán összejött az egyenlítés a hazaiaknak, mégpedig egy nagyszerű akció végén.

Fordulás után azonnal nyomás alá helyezte a vendégeket az FTC, de a skótok „kihúzták” a nagyjából tíz percig tartó rohamokat. Ezt követően valamelyest esett a mérkőzés színvonala, elsősorban a mindkét oldalon egyre gyakrabban előforduló pontatlanságok miatt. A hajrához közeledve aztán egy remek indítás, egy jó beadás, és a már-már menetrendszerűen érkező Varga-fejesgól a hazaiak felé billentette a mérleg nyelvét. Robbie Keane ennél a pillanatnál cserélt először, elsőként a szemmel láthatóan elfáradt játékosai helyett beküldve friss erőt. A Rangers nagyon igyekezett egyenlíteni, de igazán nagy helyzete csak egyszer volt, akkor viszont Gróf védett bravúrosan egy 16 méterről eleresztett lapos lövést. A meccs vége kissé feszültre sikerült, annál felszabadultabb volt viszont az ünneplés a hazai játékosok és a szakmai stáb részéről.

Európa-liga, alapszakasz, 6. forduló:

Ferencvárosi TC-Glasgow Rangers (skót) 2-1 (1-1)

Groupama Aréna, 19 567 néző, v: Anasztasziosz Papapetru (görög)

gólszerzők: Ötvös (45+6.), Varga B. (73.), illetve Miovski (27.)

sárga lap: Joseph (77.), illetve Aarons (43.)

Ferencváros:

Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Tóth A., Kanichowsky (Julio Romao, 83.), Ötvös (Zachariassen, 74.), O'Dowda (Cadu, 83.) - Yusuf (Joseph, 74.), Varga B. (Pesic, 90.) Rangers:

Butland - Tavernier (Aasgaard, 74.), Fernandez, Djiga, Aarons (Sterling, 58.) - Barron, Raskin - D. Pereira (Curtis, 67.), Meghoma, Gassama (Moore, 59.) - Miovski (Chermiti, 67.)

I. félidő: 27. perc: gyors skót ellenakció végén a hazai védőknek nem sikerült felszabadítaniuk, Bojan Miovski pedig akrobatikus, ollózó mozdulattal lőtte az elé perdülő labdát közelről Gróf kapujába, s bár az asszisztens először lest intett, VAR-vizsgálat után megadták a gólt (0-1). 45+6. perc: Cissé játszott össze parádésan Tóth Alexszel a skót tizenhatos jobb sarkánál, majd ahogyan a kényszerítőből visszakapta a labdát, középre gurított, ahonnan az érkező Ötvös jobbal a jobb sarokba gurított 11 méterről úgy, hogy a labda az egyik védő lábán kissé irányt változtatott (1-1).

II. félidő: 73. perc: O'Dowda sprintelt hatalmasat a bal oldalon, beérte a neki szánt labdát, majd egy csellel becsapta a védőjét, beadását pedig a hosszú oldali kapufa mellől bólintotta a hálóba Varga Barnabás (2-1).

Keane: mindenki briliánsan futballozott

Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint a kezdőcsapat tagjai és a cserék is „briliánsan” futballoztak a skót Glasgow Rangers ellen csütörtök este 2-1-re megnyert Európa-liga-mérkőzésen.

A 45 éves ír szakember a találkozó után rendezett sajtótájékoztatón azt mondta, azért is különösen boldog a siker miatt, mert úgy érzi, hogy játékosai végig fölényben voltak.

„Nem vagyok abban biztos, hogy az ő góljuk nem volt les. Lehetséges, hogy nem jó VAR-döntés született. Ugyanakkor egy egészen zseniális góllal sikerült egyenlítenünk, aminél szebbet lehet, hogy ezen az estén nem is fogunk látni” - fogalmazott Keane. Az MTI kérdésére válaszolva hozzátette: nagyon fontos volt, hogy még a szünet előtt egyenlíteni tudjanak, ő maga „mindenképpen” el akarta kerülni, hogy egygólos hátrányban menjenek az öltözőbe.

„Azt gondolom, hogy meg is érdemeltük, hiszen már a mérkőzés elején vezethettünk volna akár kettővel is. Yusufnak nagy lehetőségei voltak, sajnos azok nem mentek be” - összegzett a magyar bajnok trénere. Kiemelte, hogy a második félidőben már végig jobbak voltak a riválisnál, ezért mindenképpen megérdemelt a sikerük.

„Briliáns volt ma mindenki, a cserék is nagyon jól szálltak be, egytől egyig” - jelentette ki.

Keane azt mondta, a lefújást követő ünneplés elsősorban annak szólt, hogy nagy lépést tettek a nyolcaddöntőbe kerülés felé.

„Azt gondolom, hatalmas eredmény, hogy hat mérkőzés után veretlenek vagyunk, különösen ha figyelembe vesszük, hogy az Európa-ligában szereplő ellenfeleinkhez képest mi mennyivel alacsonyabb költségvetésből dolgozunk” - emelte ki.

Kollégája, a Rangerst irányító német Danny Röhl csalódottságának adott hangot, ami nemcsak az eredménynek, hanem a mutatott játékból hiányzó elemeknek is szólt.

„Mérges vagyok a kapott gólok miatt. A másodiknál legalább negyven méteren keresztül szállt a levegőben a labda, és semmit nem reagáltunk. Az ilyesmit nem engedhetjük meg magunknak” - fogalmazott. Elmondta, az első félidő javarészt úgy alakult, ahogyan előzetesen tervezték, de nem tudták kihasználni, hogy a hátrányban lévő rivális jobban kinyílt.

„Ennek ellenére azt látom, hogy a csapatunk fejlődik, alapvetően versenyképes, de vannak még olyan hiányosságai, amelyeken dolgozni kell” - magyarázta.

A Ferencváros hat forduló alatt 14 pontot gyűjtött az alapszakasz következő fordulójában pedig január 22-én a görög Panathinaikoszt látja vendégül.