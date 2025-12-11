2026. január 8., csütörtök

Tóth Alex is a Ferencváros kezdőcsapatában a Rangers ellen

A meccset az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti

MH/ MTI
 2025. december 11. csütörtök. 18:35
A magyar válogatott Tóth Alex is tagja a Ferencváros kezdőcsapatának a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának csütörtöki mérkőzésén, amelyen a skót Glasgow Rangers lesz a zöld-fehérek ellenfele a Groupama Arénában.

Tóth Alex is a Ferencváros kezdőcsapatában a Rangers ellen
Tóth Alex
Fotó: MH/Török Péter

Robbie Keane vezetőedző a várakozásoknak megfelelően az ujjsérülése miatt egyelőre harcképtelen Dibusz Dénes helyett Gróf Dávidnak szavazott bizalmat a kapuban, míg a háromtagú védelemben Ibrahim Cissé és Toon Raemaekers mellett Szalai Gábor kezd.

A 45 éves ír szakember a középpálya közepére az izraeli Gavriel Kanichowsky mellé jelölte Ötvös Bencét és Tóth Alexet, a széleken pedig Cebrails Makreckis, valamint Callum O'Dowda segíti majd a Ferencváros támadásait.

A csatárkettős az El-ben korábban már többször látott összeállításban kezd, a magyar válogatott és NB I-es góllövőlista-vezető Varga Barnabás mellett Yusuf Bamidele kapott lehetőséget Keane-től.

A mérkőzés 18.45 órakor kezdődik, a görög Anasztasziosz Papapetru vezeti majd, és az M4 Sport, a Nemzeti Sportrádió, valamint a Kossuth Rádió is élőben közvetíti.

A Ferencváros kezdőcsapata: Gróf - Cissé, Raemaekers, Szalai G. - Makreckis, Tóth A., Kanichowsky, Ötvös, O'Dowda - Yusuf, Varga B.

