Magyarország tekvandó Eb-t rendezne

Az Európai Tekvandó Szövetség (ETU) vezetése támogatja, hogy Magyarország a jövőben nagy kontinentális versenyt szervezzen – adta hírül honlapján az olimpiai sportág hazai szövetsége csütörtökön.

Az ETU szarajevói elnökségi üléséről szóló beszámoló szerint a magyar szövetség képviselői – Márton Zsolt Krisztián elnök és Patakfalvy Miklós tiszteletbeli elnök, akik mindketten tagjai az ETU-t irányító testületnek – gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak az európai szervezet vezetésével egy jövőbeli jelentős esemény megrendezéséről.

„Örömmel fogadták az elképzelésünket, amely szerint vagy egy junior, vagy egy felnőtt Európa-bajnokságnak adnánk otthont 2026-ban vagy 2027-ben”- konkretizálta az indítványt Márton Zsolt Krisztián az MTI-nek. Kiemelte, hogy az ETU támogatásáról biztosította a magyar szándékot, amely a paratekvandósok Eb-jének a rendezését is magában foglalja.