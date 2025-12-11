2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Két helyet javított a magyar női válogatott

FIFA ranglistán negyvenötödik

MH/MTI
 2025. december 11. csütörtök. 18:34
Megosztás

A magyar válogatott két helyet javítva a 45. pozíciót foglalja el a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) női világranglistáján.

Két helyet javított a magyar női válogatott
Szarvas Alexandra, a magyar válogatott vezetőedzője
Fotó: Anadolu via AFP/Arife Karakum

A rangsort továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik az olimpiai bajnok amerikaiak előtt, míg a harmadik helyen a két pozíciót előre lépő németek állnak.

Szarvas Alexandra csapatára jövő tavasszal világbajnoki selejtezők várnak, a magyar együttes a C ligában a friss világranglistán jelenleg 182. Andorrával, a 74. Azerbajdzsánnal és a 135. Észak-Macedóniával csap össze. A válogatott csak úgy tud kijutni a vb-re, ha megnyeri selejtezőcsoportját, majd a jövő őszi play off-mérkőzéseket is sikerrel zárja. Ez utóbbi lesz a nehezebb feladat, hiszen akkor már A ligás csapatokkal szemben kell majd helyt állnia.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink