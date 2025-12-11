Két helyet javított a magyar női válogatott

A rangsort továbbra is a világbajnok spanyolok vezetik az olimpiai bajnok amerikaiak előtt, míg a harmadik helyen a két pozíciót előre lépő németek állnak.

Szarvas Alexandra csapatára jövő tavasszal világbajnoki selejtezők várnak, a magyar együttes a C ligában a friss világranglistán jelenleg 182. Andorrával, a 74. Azerbajdzsánnal és a 135. Észak-Macedóniával csap össze. A válogatott csak úgy tud kijutni a vb-re, ha megnyeri selejtezőcsoportját, majd a jövő őszi play off-mérkőzéseket is sikerrel zárja. Ez utóbbi lesz a nehezebb feladat, hiszen akkor már A ligás csapatokkal szemben kell majd helyt állnia.