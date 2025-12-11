Férfi vízilabda-válogatott Párizsban

Varga Zsolt szövetségi kapitány kiemelte, bár a magyar férfi vízilabda-válogatott játékosai több hibát is elkövettek, rengeteg pozitívumot látott a franciák vendégeként szerda este játszott felkészülési mérkőzésen, amelyet a gárda ötméteresekkel nyert meg.

„A két párizsi nap alatt is rengeteg pozitívumot láttam, csomó előremutató jelet, hogy mennyire akarnak a játékosok. Nyilván sok a kapott gól, viszont a szervezett védekezés, különösen hátrányban, idő kérdése – még meg kell érkezniük a blokkoknak, érezni kell a passzvonalakat, és így tovább. A végén abból tudtak visszajönni a franciák, hogy bár kértem, nem igazán tudtunk változtatni a hátrányos védekezésben, rengeteg gól jött kapásoldalról, holott balkezes nélkül játszottak, azaz szoríthattuk volna inkább erre az oldalra őket” – idézte a magyar szövetség honlapja a szakembert, aki szerint ugyan ez az időszak alapvetően a tapasztalatszerzésről szól, összességében mégiscsak pozitívum, hogy így vagy úgy, de végül megnyerték ezt a meccset.

Varga Zsolt – aki Dala Döme, Ekler Bendegúz és Simon Henrik személyében három újoncot is avatott – megjegyezte, három órát edzettek a találkozó napján, „normál esetben” ez természetesen nincs így meccsnapon.

„Nagy kerettel kezdtünk dolgozni, fontos, hogy a fiatalok, az új kerettagok minél több mindenen menjenek keresztül. Nyilván sokan maradnak majd ki, hiszen huszonheten vagyunk és csak tizenöten utazhatnak majd az Európa-bajnokságra, de fontos, hogy mindenkinek legyen lehetősége és igyekezzen élni vele – így tud mindenki épülni, játékosként is, és a válogatott számára is. Először meghívnak edzésre, aztán ott vagy kétkapukon, külföldi edzőtáborban, lehetőséghez jutsz hivatalos meccsen – ezt az utat végig kell járnia mindenkinek, így lehet aztán odaérni egy világversenyre.” – fogalmazott.

A magyar válogatott januárban a belgrádi Európa-bajnokságon szerepel majd.