Súlyos Falco-vereség

A magyar bajnoki ezüstérmes három héttel ezelőtt 4/2-es győzelmi mérleggel, a H csoport másodikjaként jutott tovább a 16 közé. A második csoportkör 16 csapatát négy kvartettbe (K, L, M, N) sorolták, ahol további hat fordulót rendeznek, Milos Konakov vezetőedző együttesére a spanyol Murcia, a német Rostock Seawolves és a lengyel Sopot várt a K csoportban.

A murciai folytatásban 10-0-val repülőrajtot vettek a házigazdák, de a válogatott Perl Zoltán vezette vasiak 19-19-nél utolérték őket. Innentől Milos Konakov vezetőedző együttese tartotta a lépést a spanyol bajnokság harmadik helyezettjével, a nagyszünetben 44-38 volt az állás. Perl a mezőny legjobbjaként ekkor 15 pontnál tartott.

Térfélcsere után hét vendégpontra 19 érkezett murciai oldalról, és 63-45-nél már egyre kilátástalanabbnak tűnt a Falco helyzete. A spanyolok végül sima győzelmet arattak, mivel a Szombathely a második félidőben csak 29 pontot hozott össze, miközben 53-at kapott.

UCAM Murcia - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 97-73 (19-20, 25-18, 29-16, 24-13)

Fiba Europe Cup, 2. Szakasz, 1. Forduló

Palacio de los Deportes, Murcia.

Játékvezetők: Kukelcik, Marek (szlovák) Agrafiotis Ioannis (görög) Sakaci Ali (török) UCAM Murcia: Forrest 13/6, Garcia 6/6, De La Torre 7, Raieste 5, Diagne 7 Cserék: De Julius 15/15, Cate 14, Ennis 13, Radebaugh 7/6, Sant-Roos 5, Falk 5/3 Falco-Vulcano Energia KC Szombathely: Váradi 7/3, Tanoh Dez 10, Novakovics 3/3, Bognár 3, Keller 1 Cserék: Perl 19, Whelan 8/6, Jovanovics 6/3, Belo 6, Wójcik 4

Az EK második csoportköréből a kvartettek első két-két helyezettje lép tovább a negyeddöntőbe. A csoport másik mérkőzésén: Rostock Seawolves (német)-Sopot (lengyel) 97-72