Kikapott a Szolnok Rigában, nem dőlt el, hogy továbbjut-e

A Szolnok 14 ponttal kikapott a Riga vendégeként szerdán a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája ötödik fordulójában, így még nem dőlt el, hogy továbbjut-e a 16 közé.

Vedran Bosnic vezetőedző együttese - amely 11 forduló után egyedüliként veretlen az NB I-ben - azzal a tudattal utazott el Rigába, hogy győzelem esetén már biztosan továbbjut az F jelű kvartettből. A nyolc csoport győztese ugyanis közvetlenül a legjobb 16 közé kerül, míg a másodikok és harmadikok párokba rendeződve két győzelemig tartó rájátszást vívnak a nyolcaddöntős szakaszért.

A Tisza-partiak a válogatott Somogyi Ádám nélkül léptek pályára, aki a hétvégi bajnokin combsérülést szenvedett. A távollétében is jól kezdett az Olaj, és főként az amerikai Auston Barnes révén szorossá tette a nyitónegyedet. Az egyre kevesebbet rontó hazaiak a folytatásban 12 ponttal elhúztak, és mivel a magyarok mindössze nyolc pontot hoztak össze a második játékrészben, a félidőben 39-28 állt a nagyórán.

Fordulás után a Szolnok Barnes és a szerb Boris Krnjajski kosaraival négyre (49-45) faragta 13 pontos hátrányát, de az utolsó játékrész már 57-49-ről indult. Ebben a házigazdák már csak öt pontra engedték felzárkózni a vendégeket, akiknél a hajrában a válogatott Pallai Tamás egy ütközést követően térdsérülést szenvedett, és ölben vitték le a pályáról. Az Olaj 2/3-ra rontotta mérlegét, az első győzelmét megszerző lett csapat pedig életben tartotta továbbjutási esélyét.

Eredmény, F csoport, 5. forduló: Riga (lett) - NHSZ-Szolnoki Olajbányász 76-62 (19-20, 20-8, 18-21, 19-13) A Szolnok legjobb dobói: Barnes 17, Skeens 17, Krnjajski 12

A Szolnok kedden a görög AEK Athént fogadja a zárókörben.