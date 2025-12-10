Délutáni idegenbeli sikerek a BL-ben

A Qarabag vendégeként a hajrában fordítva nyert az Ajax Amsterdam a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában, a hatodik forduló szerdai játéknapján.

A holland csapat az előző öt mérkőzésén kikapott, így pont nélkül - 1-16-os gólkülönbséggel - az utolsó helyen állt, ahonnan mostani sikerével elmozdult.

Vendégsiker született a másik korai mérkőzésen is: a Köbenhavn a Villarreal otthonából hozta el a három pontot.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló: Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 2-4 (1-1), gól: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)

Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 2-3 (0-1), gól: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)