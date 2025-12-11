Sport
BL: Hibátlan maradt az Arsenal, pontokat vesztett a PSG
Továbbra is a londoniak állnak az alapszakasz élén
A címvédő Paris Saint-Germain a mostani kiírásban másodszor veszített pontokat, ezúttal Athletic Bilbao vendégeként játszott gól nélküli döntetlent.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló: Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 1-2 (1-2), gól: Rodrygo (28.), illetve O'Reilly (35.), Haaland (43.-11-esből)
Athletic Bilbao (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 0-0
Club Brugge (belga)-Arsenal (angol) 0-3 (0-1), gól: Madueke (25., 47.), Martinelli (56.)
Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 2-2 (1-1), gól: Brandt (18., 51.), illetve Aleesami (42.), Hauge (75.) Bayer
Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 2-2 (1-0), gól: Bruno Guimaraes (13., öngól), Grimaldo (88.), illetve Gordon (51.), Miley (74.)
Benfica (portugál)-SSC Napoli (olasz) 2-0 (1-0), gól: Rios (20.), Barriero (49.)
Juventus (olasz)-Pafosz (ciprusi) 2-0 (0-0), gól: McKennie (67.), David (73.)
Korábban: Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 2-4 (1-1), gól: Duran (10.), Matheus Silva (47.), illetve Dollberg (39.), Gloukh (79., 90.), Gaaei (83.)
Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 2-3 (0-1), gól: Comesana (47.), Oluwaseyi (56.), illetve Elyounoussi (2.), Acsuri (48.), Cornelius (90.)