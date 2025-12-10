Sport
Az RB Leipzignek lesz elsőként női klubvezetője
A lipcsei egyesület szerdán közölte, hogy január 1-től a svájci Tatjana Haenni veszi át az ügyvezető igazgatói posztot, amely Oliver Mintzlaff 2022-es távozása óta betöltetlen volt.
Az 59 éves Haenni 24-szer szerepelt hazája válogatottjában, majd edzőként dolgozott, részt vállalt az európai és nemzetközi szövetség projektjeiben, 2023 óta pedig az észak-amerikai profi liga sportigazgatója volt.
Az RB Leipzig 13 forduló után a második helyen áll a Bundesliga tabelláján, nyolc ponttal lemaradva a Bayern Münchentől.