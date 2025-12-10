Sport
A Manchester City mindhárom pontot elvitte Madridból
Hiába vezettek Rodrigóék, Guardiola csapata kiénekelte szájukból a sajtot
Bár a spanyolok szerezték meg a vezetést, a korábbi Barcelona-tréner, Josep Guardiola együttese fordított. A győztes gólt a karrierje 50. BL-mérkőzésén az 51. alkalommal eredményes Erling Haaland szerezte büntetőből.
BAJNOKOK LIGÁJA - ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Real Madrid (spanyol)–Manchester City (angol) 1–2 (1–2)
Madrid, Santiago Bernabéu Stadion. Vezeti: Turpin (francia)
Real Madrid: Courtois – Valverde, Asencio (Endrick, 79.), Rüdiger, Carreras – Tchouaméni, Ceballos (Brahim Díaz, 67.) – Rodrygo, Jude Bellingham, Vinícius Júnior – Gonzalo García (Güler, 58.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Man. City: Donnarumma – Matheus Nunes, Rúben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Bernardo Silva, Nico González, Foden (Reijnders, 70.) – Cherki (Savinho, 70.), Doku (Aké, 88.) – Haaland (Marmus, 70.). Menedzser: Pep Guardiola
Gólszerző: Rodrygo (28.), ill. O'Reilly (35.), Haaland (43. – 11-esből)