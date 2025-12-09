Szoboszlai volt a nyerő ember, a magyar játékos tizenegyesével győzött a Liverpool

Olaszországban, az Internazionale vendégeként lépett pályára a Liverpool a Bajnokok Ligája keddi játéknapján, amelyen Szoboszlai Dominik értékesített tizenegyese hozta meg a hőn áhított három pontot a vendégeknek.

Kevés igazi gólhelyzetet láttunk az egész meccsen, mindenesetre az első félidő hosszabbításában az Inter megszerezhette volna a vezetést, de Lautaro Martínez fejese után bravúrral védett Alisson.

A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, úgy tűnt, mindkét félnek megfelel az egy pont, a hajrában ugyanakkor Alessandro Bastoni lerántotta Florian Wirtzet, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai Dominik magabiztosan lőtte be – ezzel nyert a Liverpool.

Egyetlen találat döntötte el tehát a rangadót, ezzel pedig nagyon fontos három pontot szerzett Milánóban az angol csapat.

BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1 (0–0)

Milánó, San Siro. V: Felix Zwayer (német)

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (Bisseck, 31.), Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Zielinski, 11.), Mhitarjan (Sucic, 82.), Dimarco (Carlos Augusto, 83.) – M. Thuram (Bonny, 83.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu

FC Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Bradley, 68.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Curtis Jones – Isak (Wirtz, 68.), Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

A kispadon: Mamardasvili (k.), Woodman (k.), Kerkez, Nyoni, Ngumoha, Wellity Lucky

Gólszerző: Szoboszlai (88. – 11-esből)