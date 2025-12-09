2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Sport

Öt magyar a főtáblán

Indul az Australian Open

MH/MTI
 2025. december 9. kedd. 9:34
Megosztás

Öt magyar teniszező szerepel a januári ausztrál nyílt bajnokság főtábláján.

Öt magyar a főtáblán
Marozsán Fábián a tavalyi Australian Open 1. fordulójában
Fotó: AFP/Xinhua/Lo Ping Fai

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint lezárult a nevezés az év első Grand Slam-tornájára, ez alapján Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián, valamint Fucsovics Márton egyaránt alanyi jogon tagja a 128-as elitnek. Piros Zsombor a selejtezőből juthat a főtáblára.

Párosban az Australian Open után családalapítási szándékai miatt szünetre vonuló Babos Tímea, illetve Stollár Fanny indulása szintén biztosra vehető.

A melbourne-i verseny január 18-án kezdődik.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink