Öt magyar a főtáblán

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint lezárult a nevezés az év első Grand Slam-tornájára, ez alapján Bondár Anna, Udvardy Panna, Gálfi Dalma, Marozsán Fábián, valamint Fucsovics Márton egyaránt alanyi jogon tagja a 128-as elitnek. Piros Zsombor a selejtezőből juthat a főtáblára.

Párosban az Australian Open után családalapítási szándékai miatt szünetre vonuló Babos Tímea, illetve Stollár Fanny indulása szintén biztosra vehető.

A melbourne-i verseny január 18-án kezdődik.