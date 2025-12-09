Miután vezetést szerzett a Sporting, felébredt a Bayern

Alaposan felpaprikázta az addig is domináló a Bayern Münchent Joshua Kimmich második félidei öngólja: a bajorok Serge Gnabry, Lennart Karl és Jonathan Tah góljaival 3–1-re verték a Sporting CP-t az Allianz Arénában a Bajnokok Ligája keddi játéknapjának második mérkőzésén - tudósított az nso.hu.

A gól nélküli első félidőben is hatalmas mezőnyfölényben futballoztak a bajorok, de amikor az 54. percben Joshua Kimmich öngóljával hátrányba kerültek, még inkább rákapcsoltak. Ennek eredményeként a második játékrész közepén 12 perc alatt három gólt is szereztek. Öt győzelmével és egy vereségével a Bayern az élmezőny tagja, ellenben a Sporting másodszor kapott ki az alapszakaszban.

BAJNOKOK LIGÁJA ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Bayer München (német)–Sporting CP (portugál) 3–1 (0–0)

Bayern München: Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (Ito, 88.) – Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 88.) – Olise, Karl (Guerreiro, 77.), Gnabry (Davies, 88.) – Kane (Jackson, 90+2.)

Sporting: R. Silva – Fresneda, Diomande, Quaresma (Vagiannidisz, 80.), Matheus Reis – Hjulmand, Simoes (Morita, 90+1.) – Catamo (Joannidisz, 80.), M. Araújo (Blopa, 90+1.), Alisson Santos (Mangas, 66.) – Suárez

Gólszerző: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), ill. Kimmich (54., öngól)

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.